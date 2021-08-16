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Байден выступит с обращением к нации на фоне ситуации в Афганистане

Байден выступит с обращением к нации на фоне ситуации в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 26557 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в Белый дом, где выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома рабочем графике американского лидера, пишет УНН.

Детали

"13:00 (20:00 по киевскому времени). Президент прибывает в Белый дом... 15:45 (22:45 по Киеву). Президент выступает с речью, посвященной Афганистану", - отмечается в документе.

Обращение главы государства к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане не фигурировало в его графике на понедельник, опубликованном в воскресенье, Белый дом позднее внес в него изменения. Изначально, 16 августа Байден планировал продолжать находиться в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, куда отправился в пятницу. Сотрудники администрации уже провели в понедельник для президента регулярный брифинг в закрытом для прессы режиме.

В воскресенье президента-демократа призывали вернуться в американскую столицу и выступить с обращением к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане как республиканцы, так и его однопартийцы.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Справка

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Хаос в Кабуле:

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