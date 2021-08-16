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Борис Джонсон планує скликати G7 через ситуацію в Афганістані

Борис Джонсон планує скликати G7 через ситуацію в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прем’єр -міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести віртуальну зустріч лідерів “Великої сімки” для подолання погіршення ситуації в Афганістані, а також активізував зусилля з евакуації громадян Великобританії та інших осіб з Кабула. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Борис Джонсон поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб узгодити, як обидві країни можуть працювати разом, щоб визнати будь-який майбутній уряд Афганістану та намагатися запобігти гуманітарній кризі.

Очікується, що скликання G7 відбудеться найближчими днями. Лідери Франції та США також домовились, що їх країни повинні працювати разом у Раді Безпеки ООН, включаючи можливу спільну резолюцію.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб сказав, що західні партнери також розглянуть можливість введення санкцій та утримання допомоги, якщо таліби не зможуть відстояти права людини або дозволити країні знову стати базою для тероризму.

Нагадаємо

Байден виступить зі зверненням до нації на фоні ситуації в Афганістані.

14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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