Борис Джонсон может стать главным редактором The Daily Telegraph

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может занять должность главного редактора The Daily Telegraph. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Как рассказало издание Sky News, Надхим Захави, бывший коллега Джонсона по кабинету министров, который ведет переговоры о покупке издания, обсуждал с потенциальными инвесторами назначение экс-премьера Британии на эту должность.

"Люди, участвовавшие в тендере на покупку Telegraph, рассказали, что Захави обсуждал идею назначения Джонсона главным редактором Telegraph с потенциальными инвесторами в своей заявке на покупку", - сообщил источник издания.

Журналисты напомнили, что Джонсон, который сейчас пишет колонки для The Daily Mail, ранее работал в The Daily Telegraph как корреспондент газеты в Брюсселе, а затем - как высокооплачиваемый колумнист.

Захави недавно обратился к ряду миллиардеров с просьбой поддержать его предложение о покупке The Daily Telegraph и журнала The Spectator. Его предложение, как пишут СМИ, "полностью профинансировано", но деталей о потенциальных инвесторах и шансах на успех пока не разглашается.

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