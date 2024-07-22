Статья экс-премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона в которой он описывает, как по его мнению, кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы "спасти Украину" имеет право на существование, это экспертное мнение конкретного лица. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква журналистам, передает корреспондент УНН.

Ничего не известно о плане Джонсона. Статью все прочитали, это статья Джонсона, он имеет право на такие статьи. Позиция Украины остается неизменной, вы слышали от Президента неоднократно и она не меняется - никакого жертвования или отдачи части территории Украины не будет. Президент неоднократно комментировал то, к чему Украина стремится. Поэтому позиция не меняется, а статья имеет право на существование, экспертное мнение конкретного лица, - рассказал Жовква.

Дополнение

Борис Джонсон выразил уверенность в решительной поддержке Трампом Украины и защите демократии. Об этом он заявил после встречи с Трампом.

Впоследствии, после встречи с Трампом Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой выразил убеждение, что в случае победы на выборах президента тот "может спасти Украину и установить мир" - и описал, как именно.

Джонсон выразил веру в то, что Трамп может положить этому конец - на правильных для Украины и Запада условиях. "Подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает, если его изберут. Но это то, что он мог бы сделать", - написал Джонсон.

Так, в частности Джонсон считает, что Трамп мог бы положить конец бюрократической неразберихе и волоките, дать украинцам необходимые им разрешения по нанесению ударов по объектам на территории РФ, а затем, когда путин будет отброшен назад, предложить сделку.