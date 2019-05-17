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Долг РФ перед "Ощадбанком" за Крым увеличился на 16 млн долларов

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КИЕВ. 17 мая. УНН. После вынесения решения Международным арбитражным судом и удовлетворения иска АО "Ощадбанк" в Российской Федерации о компенсации убытков, причиненных аннексией Крыма долг России перед "Ощадбанком" увеличился на 16 млн долларов за счет начисленных процентов и пени. Об этом сообщила директор Департамента реструктуризации задолженности и взыскания "Ощадбанка" Ирина Мудрая в ответе на запрос корреспондента УНН.

"В соответствии с решением Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл. США и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долл. США", - отметила Мудрая.

По ее словам, сейчас "Ощадбанк" осуществляет сбор и анализ данных, а также совершает подготовительные действия для выполнения решения арбитража. Руководство банка рассматривает три пути принудительного взыскания средств - за счет государственной собственности РФ, которое используется в коммерческих целях; за "замену кредитора" - в тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, банк может просить суд заменить Россию на себя и требовать от контрагентов России уплаты долга именно банка; за счет собственности государственных компаний, которая находится на территории третьих стран.

Согласно нормам международного законодательства, решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между "Ощадбанком" и Россией, которое было принято в Париже (Франция) может быть принудительно исполнено в значительном количестве иностранных государств - около 154 юрисдикций.

Напомним, в конце прошлого года международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

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