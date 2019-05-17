Борг РФ перед "Ощадбанком" за Крим збільшився на 16 млн доларів

КИЇВ. 17 травня. УНН. Після винесення рішення Міжнародним арбітражним трибуналом і задоволення позову АТ "Ощадбанк" до Російської Федерації щодо компенсації збитків, завданих анексією Криму борг Росії перед "Ощадбанком" збільшився на 16 млн доларів за рахунок нарахованих відсотків і пені. Про це повідомила директор Департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення "Ощадбанку" Ірина Мудра у відповіді на запит кореспондента УНН.