Долг региональных газовых компаний перед "Укртрансгазом" вырос на 55%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В I полугодии региональные газовые компании нарастили на 55% долги перед “Укртрансгазом” за услуги балансировки, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“По результатам первого полугодия 2018 года долг компаний РГК вырос на 55% — с 11 до почти 17 млрд грн. В июне долг вырос еще на 386 млн грн. Оплата задолженности составила всего 4% в первом полугодии текущего года”, — сообщили в “Укртрансгазе”.
Также отмечается, что долг других контрагентов вырос всего на 27% по сравнению с I полугодием 2017 года — с 7 до 9 млрд грн.
Общая задолженность контрагентов перед “Укртрансгазом” за предоставленные услуги балансировки в июне выросла на 412 млн грн по сравнению с предыдущим месяцем и составила 25,9 млрд грн по состоянию на 30 июня.
Наибольшим должником остается “Харьковгоргаз”. На сегодняшний день компания накопила уже более 5,5 млрд долга, из которых 221 млн грн — только по результатам июня.
Напомним, с 1 августа “Укртрансгаз” предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам.