Борг регіональних газових компаній перед "Укртрансгазом" зріс на 55%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У І півріччі регіональні газові компанії наростили на 55% борги перед "Укртрансгазом" за послуги балансування, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“За результатами першого півріччя 2018 року борг компаній РГК зріс на 55% — з 11 до майже 17 млрд грн. У червні борг зріс ще на 386 млн грн. Оплата заборгованості склала лише 4% у першому півріччі поточного року”, — повідомили в “Укртрансгазі”.
Також зазначається, що борг інших контрагентів виріс лише на 27% порівняно до І півріччя 2017 року — з 7 до 9 млрд грн.
Загальна заборгованість контрагентів перед “Укртрансгазом” за надані послуги балансування в червні зросла на 412 млн грн порівняно до попереднього місяця і склала 25,9 млрд грн станом на 30 червня.
Найбільшим боржником залишається “Харківміськгаз”. На сьогоднішній день компанія накопичила вже понад 5,5 млрд боргу, з яких 221 млн грн — тільки за результатами червня.
Нагадаємо, з 1 серпня “Укртрансгаз” надає послуги зберігання (закачування, відбору) газу за новими підвищеними тарифами.