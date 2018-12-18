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Борец Беленюк раскритиковал назначение россиянина тренером сборной Украины

Киев • УНН

 • 12563 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Жан Беленюк прокомментировал решение министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова назначить наставником сборной Украины по греко-римской борьбе россиянина Сергея Андреева, информирует УНН со ссылкой на страницу Беленюк в Facebook.

Борец Беленюк раскритиковал назначение россиянина тренером сборной Украины

Беленюк считает нелогичными действия Жданова относительно назначений тренеров в последние годы. Борец вспомнил, что бывший наставник сборной Артур Дзигасов сначала за 2017 год не добился ни одной медали на главных турнирах сезона, но остался тренировать. В этом же году под руководством Дзигасова украинская сборная уже завоевала две медали на чемпионате мира, однако он был уволен.

Также Беленюку не понравился тот факт, что ни федерация/ассоциация, ни министерство не поинтересовалось мыслями спортсменов сборной.

"Я лично считаю это категорически неправильный подход, я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева. Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и толком с человеком не знаком, но такое радикальное изменение результативного тренерского штаба за 1,5 года до Олимпиады в Токио это слишком рискованное решение, которое меня лично очень взволновало", - написал Беленюк.

Напомним, что Беленюк раскритиковал другое решение чиновников относительно выступлений украинцев в России.

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