Борец Беленюк раскритиковал назначение россиянина тренером сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Жан Беленюк прокомментировал решение министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова назначить наставником сборной Украины по греко-римской борьбе россиянина Сергея Андреева, информирует УНН со ссылкой на страницу Беленюк в Facebook.
Беленюк считает нелогичными действия Жданова относительно назначений тренеров в последние годы. Борец вспомнил, что бывший наставник сборной Артур Дзигасов сначала за 2017 год не добился ни одной медали на главных турнирах сезона, но остался тренировать. В этом же году под руководством Дзигасова украинская сборная уже завоевала две медали на чемпионате мира, однако он был уволен.
Также Беленюку не понравился тот факт, что ни федерация/ассоциация, ни министерство не поинтересовалось мыслями спортсменов сборной.
"Я лично считаю это категорически неправильный подход, я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева. Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и толком с человеком не знаком, но такое радикальное изменение результативного тренерского штаба за 1,5 года до Олимпиады в Токио это слишком рискованное решение, которое меня лично очень взволновало", - написал Беленюк.
Напомним, что Беленюк раскритиковал другое решение чиновников относительно выступлений украинцев в России.