Борець Беленюк розкритикував призначення росіянина тренером збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро-2016 Жан Беленюк прокоментував рішення міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова призначити наставником збірної України з греко-римської боротьби росіянина Сергія Андрєєва, інформує УНН з посиланням на сторінку Беленюка у Facebook.
Беленюк вважає нелогічними дії Жданова стосовно призначень тренерів в останні роки. Борець пригадав, що колишній наставник збірної Артур Дзігасов спочатку за 2017 рік не здобув жодної медалі на головних турнірах сезону, але залишився тренувати. В цьому ж році під керівництвом Дзігасова українська збірна вже завоювала дві медалі на чемпіонаті світу, однак його було звільнено.
Також Беленюку не сподобався той факт, що ні федерація/асоціація ні міністерство не поцікавилось думки спортсменів збірної.
"Я особисто вважаю це категорично не правильний підхід! Я ні в якому разі нічого не маю проти Сергія Андрєєва. Я взагалі його бачив всього пару раз в своєму житті і толком з людиною не знайомий але, така радикальна зміна результативного тренерського штабу за 1,5 року до Олімпіади в Токіо це занадто ризиковане рішення, яке мене особисто дуже схвилювало", - написав Беленюк.
Нагадаємо, що Беленюк розкритикував інше рішення чиновників стосовно виступів українців у Росії.