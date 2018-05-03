Беленюк піддав критиці рішення чиновників стосовно виступів українців в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо українець Жан Беленюк, якому заборонили виступити на чемпіонаті Європи з боротьби, опублікував на сторінці в Instagram свою точку зору з приводу виступів українських спортсменів на території Росії, передає УНН.
“Якимось чином українські спортсмени останні 4 роки піднімали українські прапори на змаганнях в Росії, привозили звідти перемоги. І, що примітно, ні у кого не виникало питань. Тільки в березні чиновники, які навряд чи тримали в руках щось важче за виделки, схаменулися зі своїм „державницьким рішенням“ (мова про указ Мінспорту від 14 березня 2018 про заборону для українських спортсменів брати участь у змаганнях в Росії). Правда, в квітні його тихо поправили, вказавши на неможливість вказувати федерації, кого куди не пускати, тим більше за рахунок федерації”, — заявив титулований спортсмен.
Також Беленюк додав: “що стосується морального аспекту — тут кожен спортсмен сам визначає для себе, їхати чи ні. Ми вирішили їхати, тому що спортсмен — це наша професія і це те, що ми вміємо робити найкраще. Ми не відпочивати їдемо, не заробляти (нам відразу сказали, що ніяких призових за цей чемпіонат не буде), а перемагати своїх суперників, чому нас вчили довгий час”.
Варто відзначити, що на попередніх двох чемпіонатах Європи в Ризі-2016 і Вантаа-2014 Беленюк неодмінно виборював золоті нагороди.
Як повідомляв УНН, Беленюк через заборону не зміг виступити на чемпіонаті світу у Росії.