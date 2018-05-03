Беленюк подверг критике решение чиновников относительно выступлений украинцев в России

“Каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов. Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, спохватились со своим „государственническим решением“ (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации”, — заявил титулованный спортсмен.

Также Беленюк добавил: “что касается морального аспекта — здесь каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет. Мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего. Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время”.

Стоит отметить, что на предыдущих двух чемпионатах Европы в Риге-2016 и Вантаа-2014 Беленюк непременно боролся золотые награды.

Как сообщал УНН, Беленюк из-за запрета не смог выступить на чемпионате мира в России.