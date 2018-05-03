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Беленюк подверг критике решение чиновников относительно выступлений украинцев в России

Киев • УНН

 • 10814 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио украинец Жан Беленюк, которому запретили выступить на чемпионате Европы по борьбе, опубликовал на странице в Instagram свою точку зрения по поводу выступлений украинских спортсменов на территории России, передает УНН.

Беленюк подверг критике решение чиновников относительно выступлений украинцев в России

“Каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов. Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, спохватились со своим „государственническим решением“ (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации”, — заявил титулованный спортсмен.

Также Беленюк добавил: “что касается морального аспекта — здесь каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет. Мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего. Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время”.

Стоит отметить, что на предыдущих двух чемпионатах Европы в Риге-2016 и Вантаа-2014 Беленюк непременно боролся золотые награды.

Как сообщал УНН, Беленюк из-за запрета не смог выступить на чемпионате мира в России.

Украинские Национальные Новости

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