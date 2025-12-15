Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержки

Бывшие пациенты и родственники тех, кто, по их словам, пострадал в результате лечения в одесской частной клинике Odrex, создали сайт Stop Odrex, сообщает УНН. Теперь каждый, кто хочет рассказать свою историю о "лечении" в "Одрексе", может сделать это безопасно и анонимно. Или же открыто, с разрешением на публикацию истории в СМИ. Об этом сообщила дочь умершего пациента Odrex Кристина Тоткайло.

Сайт, получивший название Stop Odrex, содержит разделы с историями пострадавших, новостями о клинике и ходе уголовных производств, а также специальную форму для тех, кто ищет поддержку или хочет рассказать о собственном опыте лечения.

Каждый день я узнаю новые истории о людях, которые проходят через ту же боль, что и мы. Чтобы никто больше не оставался один на один с бедой, мы создали сайт, где каждый пострадавший может рассказать свою историю – анонимно или открыто. Это место, где вас услышат. Переходите на сайт, читайте истории других пострадавших, читайте новости об клинике и продвижении криминальных дел, делитесь своими историями. Это место для нас, для тех, кто пережил трагедию из-за Odrex, для тех, кому нужна поддержка и правда. Мы верим, что только вместе мы сможем добиться справедливости - написала Кристина Тоткайло.

Сайт доступен по ссылке: https://stopodrex.com/ .

На сайте уже опубликованы истории, в которых бывшие пациенты и их родные описывают возможные случаи медицинской халатности, затягивания диагностики, финансового давления и манипуляций со стороны клиники Odrex.

Семьи пострадавших отмечают, что цель создания сайта – сделать процесс прозрачным, привлечь внимание правоохранительных органов и общества, поддержать друг друга в борьбе за справедливость, а также помочь потенциальным пациентам клиники Odrex избежать возможных трагедий.

Публичное обращение к украинским властям из-за трагедий в Odrex

Кроме того, родные умерших и бывшие пациенты, которым, как они утверждают, удалось выжить после лечения в одесской клинике, записали видеообращение к украинским властям и правоохранителям. Они просят о проведении беспристрастного расследования и правовой оценке действий медиков. Они просят остановить лавину трагедий, которую оставляет после себя "лечение" в клинике.

В обращении участники видео также рассказали личные детали лечения в клинике Odrex, которое, по их словам, привело к смерти или тяжелым осложнениям. Люди, считающие себя пострадавшими, подчеркивают, что не имеют никакого отношения к бизнес-конфликтам или рейдерству клиники.

Смерть Аднана Кивана

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который в мае-октябре 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс". В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента.

"Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента",– говорится в сообщении ОГП.

Количество пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них - Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Все эти истории с разными диагнозами, разными обстоятельствами, разными людьми имеют одну общую черту – ощущение того, что жизнь пациентов в "Одрексе" ценится значительно меньше, чем деньги, которые можно получить за "лечение". Пострадавшие и семьи умерших говорят о врачебных ошибках, о халатности, о цинизме, но прежде всего – об отсутствии элементарной человечности.

Пока следствие продолжается, все больше людей приходят с новыми историями. И каждая из них звучит как новое доказательство того, что проблема значительно глубже, чем отдельные врачи. Проблема, кажется, в самой конструкции клиники "Одрекс", которая позволяет такое отношение к людям, их здоровью и жизни.