Болтон назвал проблемой кубинское влияние в Венесуэле

КИЕВ. 4 марта. УНН. В интервью телекомпании CNN Болтону был задан вопрос, почему США приняли решение оказывать жесткое давление на президента Венесуэлы, но при этом очень мягко ведут себя в отношении таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия. Советник президента США на это ответил, что в Вашингтоне прежде всего заинтересованы в том, что творится в Западном полушарии, сообщает Washington Examiner, информирует УНН.