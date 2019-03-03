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Болтон назвал проблемой кубинское влияние в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В интервью телекомпании CNN Болтону был задан вопрос, почему США приняли решение оказывать жесткое давление на президента Венесуэлы, но при этом очень мягко ведут себя в отношении таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия. Советник президента США на это ответил, что в Вашингтоне прежде всего заинтересованы в том, что творится в Западном полушарии, сообщает Washington Examiner, информирует УНН.

“Сейчас в Белом доме мы не стесняемся употреблять термин “доктрина Монро”, — сказал Болтон, вспомнив про внешнеполитическую программу президента Джеймса Монро, выдвинутую в начале XIX века. Согласно ей США должны были полностью контролировать ситуацию в странах Центральной и Южной Америки, не допуская проникновение туда европейских держав.

“У Рональда Рейгана была задача создать полностью демократическое Западное полушарие. Поэтому мы стремимся покончить с тираниями в этих странах”, — сказал Болтон.

“Например, одной из проблем, с которой мы сталкиваемся в Венесуэле, является большое присутствие там представителей Кубы. По различным данным, в Венесуэле находятся 20–25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб. Это абсолютно недопустимо”, — добавил советник американского президента.

При этом Болтон отметил, что США сейчас работают над созданием широкой международной коалиции, давление которой позволит сменить режим в Венесуэле. Советник президента не уточнил, идет ли речь о военной коалиции.

Як повідомляв УНН, Болтон заявил, что Мадуро солгал относительно поставок лекарств с РФ в Венесуэлу

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