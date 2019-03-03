Болтон назвав проблемою кубинський вплив у Венесуелі

КИЇВ. 4 березня. УНН. В інтерв’ю телекомпанії CNN Болтону було поставлено питання, чому США прийняли рішення чинити жорсткий тиск на президента Венесуели, але при цьому дуже м’яко ведуть себе по відношенню до таких авторитарних країн, як Саудівська Аравія. Радник президента США на це відповів, що у Вашингтоні насамперед зацікавлені в тому, що твориться в Західній півкулі, повідомляє Washington Examiner, інформує УНН.