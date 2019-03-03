Болтон назвав проблемою кубинський вплив у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В інтерв’ю телекомпанії CNN Болтону було поставлено питання, чому США прийняли рішення чинити жорсткий тиск на президента Венесуели, але при цьому дуже м’яко ведуть себе по відношенню до таких авторитарних країн, як Саудівська Аравія. Радник президента США на це відповів, що у Вашингтоні насамперед зацікавлені в тому, що твориться в Західній півкулі, повідомляє Washington Examiner, інформує УНН.
“Зараз в Білому домі ми не соромимося вживати термін “доктрина Монро”, — сказав Болтон, згадавши про зовнішньополітичну програму президента Джеймса Монро, висунуту на початку XIX століття. Відповідно до неї США повинні були повністю контролювати ситуацію в країнах Центральної і Південної Америки, не допускаючи проникнення туди європейських держав.
“У Рональда Рейгана була задача створити повністю демократичну Західну півкулю. Тому ми прагнемо покінчити з тиранією в цих країнах”, — сказав Болтон.
“Наприклад, однією з проблем, з якою ми стикаємося в Венесуелі, є велика присутність там представників Куби. За різними даними, в Венесуелі знаходяться 20-25 тисяч співробітників кубинських спецслужб. Це абсолютно неприпустимо”, — додав радник американського президента.
При цьому Болтон зазначив, що США зараз працюють над створенням широкої міжнародної коаліції, тиск якої дозволить змінити режим в Венесуелі. Радник президента не уточнив, чи йде мова про військову коаліцію.
Як повідомляв УНН, Болтон повідомив, що Мадуро збрехав стосовно поставок ліків з РФ до Венесуели.