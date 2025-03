Болтон: Мадуро збрехав стосовно поставок ліків з РФ до Венесуели

“Мадуро збрехав про гуманітарну кризу у Венесуелі, він наймає злочинців, щоб ті спалювали продовольство і медикаменти, які призначаються для народу Венесуели, а тепер він бреше про нібито допомогу з Росії”, — написав він, прикріпивши посилання на статтю газети El Nacional, в якій стверджується, що ліки і медичне устаткування, про доставку яких до Венесуели з РФ оголосив в лютому президент Мадуро, так і не були передані до місцевих лікарень.

У п’ятницю виконавчий віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим оголосила про те, що Венесуела купуватиме необхідні продукти і медикаменти в РФ. Зі свого боку Лавров зазначив, що Москва вже отримала додатковий список потрібних венесуельській стороні ліків. Глава МЗС РФ нагадав, що Москва вже направила Каракасу першу партію медикаментів в 7,5 т.

Maduro has lied about the humanitarian crisis in Venezuela, he contracts criminals to burn food and medicine intended for the Venezuelan people, and now he is lying about purported aid from Russia. https://t.co/yQDscA6CSq

