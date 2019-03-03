Болтон: Мадуро солгал относительно поставок лекарств с РФ в Венесуэлу

“Мадуро соврал о гуманитарном кризисе в Венесуэле, он нанимает преступников, чтобы те сжигали продовольствие и медикаменты, которые предназначаются для народа Венесуэлы, а теперь он врет о якобы имевшей место помощи из России”, — написал он, прикрепив ссылку на статью газеты El Nacional, в которой утверждается, что лекарства и медицинское оборудование, о доставке которых в Венесуэлу из РФ объявил в феврале президент Мадуро, так и не были переданы в местные больницы.

В пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым объявила о том, что Венесуэла будет закупать необходимые продукты и медикаменты в РФ. Со своей стороны Лавров отметил, что Москва уже получила дополнительный список необходимых венесуэльской стороне лекарств. Глава МИД РФ напомнил, что Москва уже направила Каракасу первую партию медикаментов в 7,5 т.

Maduro has lied about the humanitarian crisis in Venezuela, he contracts criminals to burn food and medicine intended for the Venezuelan people, and now he is lying about purported aid from Russia. https://t.co/yQDscA6CSq

Как сообщал УНН, министр обороны Венесуэлы решил пошутить относительно санкций США.