Міністр оборони Венесуели вирішив пожартувати стосовно санкцій США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністр оборони Венесуели Падріно Лопес розповів, що дав розпорядження направити до Мінфіну США список вищих офіцерів, щоб міністерству було простіше вводити санкції. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter, передає УНН.
“Я наказав передати в Мінфін США повний список генералів та адміралів Збройних сил, щоб полегшити завдання вводити за квотами санкції проти революційних прихильників Конституції і національного суверенітету”, — сказав він з іронією.
Раніше Мінфін США ввів санкції проти шести керівників Національної гвардії і поліції Венесуели. У міністерстві заявили, що вони пов’язані з блокуванням доставки американської гуманітарної допомоги в країну, яку повинні були передати 23 лютого.
В кінці лютого США також ввели санкції проти чотирьох венесуельських губернаторів, серед яких виявився колишній віце-президент країни Рамон Каррісалес. Мінфін також звинуватив їх у причетності до блокування доставки гуманітарного вантажу і в “повсюдної корупції”.
Як повідомляв УНН, лідер опозиції Венесуели заявив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня.