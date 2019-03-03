Міністр оборони Венесуели вирішив пожартувати стосовно санкцій США

“Я наказав передати в Мінфін США повний список генералів та адміралів Збройних сил, щоб полегшити завдання вводити за квотами санкції проти революційних прихильників Конституції і національного суверенітету”, — сказав він з іронією.

Раніше Мінфін США ввів санкції проти шести керівників Національної гвардії і поліції Венесуели. У міністерстві заявили, що вони пов’язані з блокуванням доставки американської гуманітарної допомоги в країну, яку повинні були передати 23 лютого.

В кінці лютого США також ввели санкції проти чотирьох венесуельських губернаторів, серед яких виявився колишній віце-президент країни Рамон Каррісалес. Мінфін також звинуватив їх у причетності до блокування доставки гуманітарного вантажу і в “повсюдної корупції”.

Як повідомляв УНН, лідер опозиції Венесуели заявив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня.