Bolt закроется в Беларуси и даст 5 млн евро Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Эстонская компания, которая предоставляет услуги поиска, заказа и оплаты поездок Bolt закроется в Беларуси и даст 5 млн евро помощи Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информируетУНН.
Детали
Компания собирается прибегнуть к трем шагам: перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение последующих 2 недель на поддержку украинского народа; изъять российскую продукцию с Bolt Market; прекратить деятельность в Беларуси.
Цитата
"Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши отцы и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку", — сказал Маркус Виллиг.
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