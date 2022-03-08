Bolt закроется в Беларуси и даст 5 млн евро Украине

Детали

Компания собирается прибегнуть к трем шагам: перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение последующих 2 недель на поддержку украинского народа; изъять российскую продукцию с Bolt Market; прекратить деятельность в Беларуси.

Цитата

"Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши отцы и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку", — сказал Маркус Виллиг.

Напомним

В Харькове правоохранители будут изымать машины у таксистов, которые значительно повышают цены.