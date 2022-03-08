Bolt закриється в Білорусі та дасть 5 млн євро Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Естонська компанія, яка надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок Bolt закриється в Білорусі та дасть 5 млн євро допомоги Україні. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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Компанія збирається вдатися до трьох кроків: перерахування 5% усіх замовлень Bolt в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу; вилучити російську продукцію з Bolt Market; припинити діяльність в Білорусі.
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"Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку", — сказав Маркус Вілліг.
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