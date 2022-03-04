У Харкові правоохоронці вилучатимуть автівки у таксистів, які значно підвищують ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Харкові правоохоронці вилучатимуть автівки у таксистів, які значно підвищують ціни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління поліції на Харківщині Володимир Тимошко, передає УНН.
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"До поліції надходять тисячі повідомлень громадян про те, що таксисти користуються військовою агресією РФ, внаслідок якої зруйнована інфраструктура Харкова, а міський транспорт не може повноцінно працювати і перевозити пасажирів. Таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом. Суми за поїздку стартують від 1000 гривень і можуть сягати кількох десятків тисяч гривень", - написав Тимошко.
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Він дав доручення усім підрозділам поліції виявляти таких водіїв, вилучати автівки.
"Ми не допустимо, щоб цивільне населення страждало від протиправних дій не свідомих перевізників. Повідомити про таксистів, які перевозять пасажирів за захмарними цінами, можна за телефоном спецлінії 102. Бережіть себе! Поліція стоїть на варті ваших інтересів", - додав Тимошко.
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