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Ніч була тяжка і день не легший. Нас обстрілюють: Терехов про ситуацію у Харкові

Ніч була тяжка і день не легший. Нас обстрілюють: Терехов про ситуацію у Харкові

Київ • УНН

 • 240660 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Ніч була тяжка і день теж не легший. Нас обстрілюють. Обстрілюють житлові райони міста. Про це повідомив під час телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН

Цитата

"Ніч була тяжка і день теж не легший. Нас обстрілюють. Обстрілюють житлові райони міста. Це Північна Салтівка. Зазнає обстрілів Індустріальний район, район ХТЗ, з усіх боків обстріли. Ситуація дуже важка, я попросив людей, щоб вони ховалися в бомбосховищах, у підвалах, станціях метрополітену", - сказав Терехов.

Додамо

За словами міського голови, для тих, хто перебуває у підвалах та сховищах організовують гаряче харчування.

"Роздаємо людям їжу, роздаємо людям медикаменти, першу потребу. Це дуже важливе для людей", - додав Терехов.

За його словами, працюють усі комунальні служби.

"Ми всі працюємо. Усі комунальні служби працюють. Ми подаємо тепло у будинки людей, воду, вивозимо сміття, прибираємо дороги", - додав Терехов.

Міський голова запевнив, що місто отримує гуманітарну допомогу, а також додав, що є можливість евакуації.

"Люди їдуть автотранспортом, ми працюємо із залізницею. Залізниця дає потяги і люди евакуюються", - резюмував він.

Раніше

Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.

2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

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