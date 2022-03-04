Ночь была тяжкая и день не легче. Нас обстреливают: Терехов о ситуации в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Ночь была тяжкая и день тоже не легче. Нас обстреливают. Обстреливают жилые районы города. Об этом сообщил во время телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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"Ночь была тяжкая и день тоже не легче. Нас обстреливают. Обстреливают жилые районы города. Северная Салтовка. Подвергается обстрелам Индустриальный район, район ХТЗ, со всех сторон обстрелы. Ситуация очень тяжелая, я попросил людей, чтобы они прятались в бомбоубежищах, в подвалах, на станциях метрополитена", - сказал Терехов.
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По словам городского головы, для тех, кто находится в подвалах и убежищах организуют горячее питание.
"Раздаем людям пищу, раздаем людям медикаменты, первую необходимость. Это очень важно для людей", - добавил Терехов.
По его словам, работают все коммунальные службы.
"Мы все работаем. Все коммунальные службы работают. Мы подаем тепло в дома людей, воду, вывозим мусор, убираем дороги", - добавил Терехов.
Городской голова заверил, что город получает гуманитарную помощь, а также добавил, что есть возможность эвакуации.
"Люди едут автотранспортом, мы работаем с железной дорогой. Железная дорога дает поезда и люди эвакуируются", - резюмировал он.
Ранее
Харьков находится под бомбежкой врага. 1 марта ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и части жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.
2 марта в Харькове русские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.