Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты

Чаще всего мы вспоминаем об аптеке, когда болеем. В такой момент хочется, чтобы аптека была как можно ближе и в ней было все необходимое. На сегодня присутствие на рынке большого количества аптек обеспечивает пациентам широкий выбор качественных лекарств, а государство при этом получает стабильные и значительные поступления в бюджет в виде уплаты налогов, пишет УНН.

Периодически в медиапространстве появляются информационные вбросы о том, что аптек слишком много, их количество нужно уменьшить или же вообще уничтожить крупные сети фармацевтического ритейла. По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, тот факт, что в Украине достаточное количество аптек – это хорошо.

Есть такое мнение, что надо, чтобы количество аптек было меньше. С моей точки зрения, нет, это неправильное мнение. Аптек должно быть много. Просто очень часто в жизни, ты об аптеке вспоминаешь, когда тебе очень нужно, и ты хочешь, чтобы она была как можно ближе и их было больше. Хотя у нас время от времени поднимают вопрос, что в Украине чрезмерно много аптек. Мне кажется, не чрезмерно много. Это очень хорошо, что у нас много аптек. Пусть будет еще больше. Я не считаю, что большое количество аптек – это плохо. Это хорошо - отметил Охрименко.

По его словам, украинцы должны иметь выбор, в какой аптеке покупать лекарства. Охрименко добавил, что сетевой ритейл предлагает более выгодные цены для пациентов из-за скидок и бонусных программ, а также комфортный сервис. Кроме того, по его словам, крупные аптечные сети отвечают за качество лекарств своей репутацией, а потому здесь исключены продажи фальсификата.

В то же время экономист Борис Кушнирук убежден, что рынок должен быть сбалансированным – когда крупные аптечные сети и малые аптеки дополняют друг друга и максимально покрывают все потребности пациентов.

На самом деле, рынок всегда функционирует в двух режимах. Есть сети и есть системы, где буквально по одной-две аптеки. И так он действует во всем мире - отметил он.

Действительно, как и любой, кто работает в розничной торговле, крупные аптечные сети имеют определенные преимущества. Это связано с тем, что у них есть возможность при оптовых закупках договариваться на более выгодных условиях с производителями или импортерами. Но так работает любой рынок розничной торговли, не только фармацевтический.

По мнению экономиста, малые аптеки, работающие в небольших населенных пунктах, лучше понимают конкретную потребность пациента и при необходимости быстрее под нее подстраиваются, но при этом не могут обеспечить широкий ассортимент. Поэтому фактически крупные сети и малые аптеки дополняют друг друга и обеспечивают пациента всем необходимым.

По словам Кушнирука, синергия работы крупных аптечных сетей и малых точек, как это происходит сейчас, не новация Украины – так действует система во всем мире.

В то же время эксперт напомнил, что на сегодня в Украине лучшая доступность пациентов к лекарствам, по сравнению со США и Европой. Там практически невозможно приобрести лекарства без рецепта.

Украинцы, проживающие на прифронтовых территориях, можно сказать частично ощутили на себе этот опыт. Ведь во время блэкаутов и отсутствия связи фармацевты не могут отпускать лекарства по электронному рецепту. Здесь ситуацию спасли как раз крупные сети, которые обеспечили свои точки генераторами и старлинками, что позволило запустить программу "Доступные лекарства".

Кушнирук убежден: фармрынок должен оставаться сбалансированным, где наряду с крупными сетями ритейла работают малые точки. Роль государства – отслеживать, чтобы конкуренция была честной.

"Это, бесспорно, то, что должно делать государство. Все остальное, извините, это вопрос бизнеса и точно не государству решать, как строить этот бизнес тем или иным компаниям", - подчеркнул экономист.