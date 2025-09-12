Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти

Найчастіше ми згадуємо про аптеку, коли хворіємо. У такий момент хочеться, щоб аптека була якнайближче і в ній було все необхідне. На сьогодні присутність на ринку великої кількості аптек забезпечує пацієнтам широкий вибір якісних ліків, а держава при цьому отримує стабільні й значні надходження до бюджету у вигляді сплати податків, пише УНН.

Періодично в медіапросторі з'являються інформаційні вкиди про те, що аптек забагато, їхню кількість потрібно зменшити або ж взагалі знищити великі мережі фармацевтичного ритейлу. На думку економічного експерта Олександра Охріменка, той факт, що в Україні достатня кількість аптек – це добре.

Є така думка, що треба, щоб кількість аптек була менша. З моєї точки зору, ні, це неправильна думка. Аптек повинно бути багато. Просто дуже часто в житті, ти про аптеку згадуєш, коли тобі дуже потрібно, і ти хочеш, щоб вона була як можна ближче і їх було більше. Хоча у нас час від часу піднімають питання, що в Україні надмірно багато аптек. Мені здається, не надмірно багато. Це дуже добре, що в нас багато аптек. Хай буде ще більше. Я не вважаю, що велика кількість аптек – це погано. Це добре - зазначив Охріменко.

За його словами, українці повинні мати вибір, у якій аптеці купувати ліки. Охріменко додав, що мережевий ритейл пропонує вигідніші ціни для пацієнтів через знижки та бонусні програми, а також комфортний сервіс. Окрім того, за його словами, великі аптечні мережі відповідають за якість ліків своєю репутацією, а тому тут виключені продажі фальсифікату.

Водночас економіст Борис Кушнірук переконаний, що ринок повинен бути збалансованим – коли великі аптечні мережі і малі аптеки доповнюють одне одного і максимально покривають усі потреби пацієнтів.

Насправді, ринок завжди функціонує в двох режимах. Є мережі і є системи, де буквально по одній-дві аптеки. І так він діє в усьому світі - зазначив він.

Дійсно, як і будь-хто, хто працює у роздрібній торгівлі, великі аптечні мережі мають певні переваги. Це пов'язано з тим, що у них є можливість під час оптових закупівель домовлятися на більш вигідних умовах з виробниками чи імпортерами. Але так працює будь-який ринок роздрібної торгівлі, не тільки фармацевтичний.

На думку економіста, малі аптеки, що працюють у невеликих населених пунктах, краще розуміють конкретну потребу пацієнта і за потреби швидше під неї підлаштовуються, але при цьому не можуть забезпечити широкий асортимент. Тому фактично великі мережі і малі аптеки доповнюють одне одного і забезпечують пацієнта усім необхідним.

За словами Кушнірука, синергія роботи великих аптечних мереж і малих точок, як це відбувається зараз, не новація України – так діє система в усьому світі.

Водночас експерт нагадав, що на сьогодні в Україні краща доступність пацієнтів до ліків, порівняно зі США та Європою. Там практично не можливо придбати ліки без рецепту.

Українці, які проживають на прифронтових територіях, можна сказати частково відчули на собі цей досвід. Адже під час блекаутів та відсутності звʼязку фармацевти не можуть відпускати ліки за електронним рецептом. Тут ситуацію врятували якраз великі мережі, які забезпечили свої точки генераторами та старлінками, що дало змогу запустити програму "Доступні ліки".

Кушнірук переконаний: фармринок має залишатися збалансованим, де поряд з великими мережами ритейлу працюють малі точки. Роль держави – відслідковувати, щоб конкуренція була чесною.

"Це, безперечно, те, що має робити держава. Все інше, вибачте, це питання бізнесу і точно не державі вирішувати, як будувати цей бізнес тим чи іншим компаніями", - наголосив економіст.