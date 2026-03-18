Большинство пожаров в экосистемах возникает из-за поджогов - ГСЧС
Киев • УНН
Человеческая халатность и умышленное сжигание сухой травы являются причиной большинства пожаров. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Основной причиной пожаров в экосистемах остается человеческий фактор, в частности сжигание сухой травы. Об этом шла речь во время пресс-брифинга в Медиа Центре Украина, передает УНН.
Детали
Спасатели отмечают, что именно халатность или умышленные поджоги становятся причиной большинства возгораний.
Наиболее распространенные причины - это человеческая халатность или умышленное поджигание сухой травы
Он также напомнил об ответственности за такие действия.
За сжигание сухой травы предусмотрена административная ответственность, а в случае тяжких последствий - и уголовная
