Більшість пожеж в екосистемах виникає через підпали - ДСНС

Основною причиною пожеж в екосистемах залишається людський фактор, зокрема спалювання сухої трави. Про це йшлося під час пресбрифінгу в Медіа Центрі Україна, передає УНН.

Деталі

Рятувальники наголошують, що саме недбалість або навмисні підпали стають причиною більшості загорянь.

Найбільш поширені причини - це людська недбалість або навмисне підпалювання сухої трави - зазначив заступник керівника департаменту цивільного захисту ДСНС України Сергій Батечко.

Він також нагадав про відповідальність за такі дії.

За спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність, а в разі тяжких наслідків - і кримінальна - підкреслив Батечко.

