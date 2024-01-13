Большинство ЛЭП на оккупированной Херсонщине обесточены - ЦНС

Большинство высоковольтных линий электропередачи на временно оккупированной территории Херсонской области остаются обесточены. россияне до сих пор не могут решить проблему с подачей электроэнергии на ВОТ, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Из-за непогоды большинство высоковольтных линий на временно оккупированной Херсонщине остаются обесточенными. Из-за дефицита работников энергетической отрасли, большинство из которых покинули регион из-за оккупации, гауляйтеры не справляются с непогодой - говорится в сообщении ЦНС.

Как отмечается, согласно международному праву именно на оккупанта заключается функция обеспечения жизнедеятельности захваченного региона.

В ЦНС напомнили, что в конце 2023 года россияне присоединили к своей сети захваченные украинские ветровые электростанции. Однако даже это не помогает оккупантам наладить жизнь региона на уровне февраля 2022 года.

Дополнение

Представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщал, что на временно оккупированных территориях Херсонской области критическая ситуация с электроэнергией, целые общины оказались без света.