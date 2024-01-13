Більшість ЛЕП на окупованій Херсонщині знеструмлені - ЦНС

Більшість високовольтних ліній електропередачі на тимчасово окупованій території Херсонської області залишаються знеструмлені. росіяни досі не можуть вирішити проблему з подачею електроенергії на ТОТ, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Через негоду більшість високовольтних ліній на тимчасово окупованій Херсонщині лишаються знеструмлені. Через дефіцит працівників енергетичної галузі, більшість з яких залишила регіон через окупацію, гауляйтери не справляються з негодою - йдеться у повідомленні ЦНС.

Як зазначається, згідно з міжнародним правом саме на окупанта полягає функція забезпечення життєдіяльності захопленого регіону.

В ЦНС нагадали ,що наприкінці 2023 року росіяни приєднали до своєї мережі захоплені українські вітрові електростанції. Проте навіть це не допомагає окупантам налагодити життя регіону на рівні лютого 2022 року.

Доповнення

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області критична ситуація з електроенергією, цілі громади опинились без світла.