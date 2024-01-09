Ситуація зі світлом на ТОТ Херосонщини критична - речник ОВА

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області критична ситуація з електроенергією, цілі громади опинились без світла. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.

Дуже важка ситуація. Ми отримуємо повідомлення, що цілі громади без світла. По теплопостачанню і підвозу дров ситуація і була критична. Ніхто не займався цим. Люди пробують дзвонити на диспетчерську місцеву, щоб залишити заявки, але ніхто не бере слухавку