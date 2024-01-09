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Ситуація зі світлом на ТОТ Херосонщини критична - речник ОВА

Ситуація зі світлом на ТОТ Херосонщини критична - речник ОВА

Київ • УНН

 • 46906 перегляди

На ТОТ Херсонської області спостерігається критичний дефіцит електроенергії, цілі громади опинились без світла, і ніхто не вирішує цю проблему.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області критична ситуація з електроенергією, цілі громади опинились без світла. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, повідомляє УНН

Дуже важка ситуація. Ми отримуємо повідомлення, що цілі громади без світла. По теплопостачанню і підвозу дров ситуація і була критична. Ніхто не займався цим. Люди пробують дзвонити на диспетчерську місцеву, щоб залишити заявки, але ніхто не бере слухавку

-  розповів Олександр Толоконніков.

За його словами, люди на ТОТ переживають, що будуть місяць  без електроенергії.  Він зазначив, що таке вже було восени, коли вітер обривав дроти, люди майже два тижні сиділи без світла.

"Зараз глобальніше проблема і люди розуміють, що нікому (з окупантів-ред.) вони не потрібні", - зауважив речник ОВА. 

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Тетяна Краєвська

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