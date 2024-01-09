Ситуация со светом на ВОТ Херосонщины критическая - спикер ОВА

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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Тайвань объявил воздушную тревогу из-за пролета китайского спутника перед выборами.

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Служба безопасности Украины ликвидировала схемы, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва, среди организаторов которой был бывший советник главы администрации виктора януковича.

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