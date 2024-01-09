Ситуация со светом на ВОТ Херосонщины критическая - спикер ОВА
На ВОТ Херсонской области наблюдается критический дефицит электроэнергии, целые общины оказались без света, и никто не решает эту проблему.
Запуск китайского спутника вызвал воздушную тревогу на Тайване перед выборами
Тайвань объявил воздушную тревогу из-за пролета китайского спутника перед выборами.
В США посадили моряка ВМС за передачу военных данных Китаю
Военнослужащего ВМС США приговорили к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.
Испания передала Украине две медицинские бронемашины
Испания передала Киеву два бронированных медицинских автомобиля в качестве гуманитарной помощи. Бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.
В Украине с начала года из-за морозных дней увеличилось количество пожаров
В Украине наблюдается рост количества пожаров на 11,5% из-за увеличения использования обогревателей в холодную погоду.
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что реальная инфляция в Украине составляет 30% из-за непроизводительного капитала и девальвации гривны на фоне значительных расходов и слабого притока валюты.
Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода - синоптики
Во второй декаде января в Украине ожидается классическая зимняя погода; средняя температура в январе, впрочем, может быть на 1,5-2°C выше нормы.
ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды
Во время непогоды украинские спасатели отбуксировали 12 карет скорой помощи и 6 автобусов. Более 1000 населенных пунктов были обесточены.
В Польше спецслужбы задержали белорусскую шпионку
Польские правоохранители задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.
Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича
Служба безопасности Украины ликвидировала схемы, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва, среди организаторов которой был бывший советник главы администрации виктора януковича.