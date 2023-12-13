Большинство Гройсмана в Винницком облсовете лишили права влиять на бюджет: СМИ объяснили причину
Киев • УНН
Сергей Борзов, председатель Винницкой областной военной администрации, подписал бюджет на 2024 год без утверждения советом, ссылаясь на неконструктивную позицию большинства под влиянием партии Гройсмана.
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов подписал бюджет региона на 2024 год, не вынося его на рассмотрение сессии облсовета. Такая возможность предусмотрена законодательством. Однако, причиной такого шага может быть неконструктивная позиция большинства в Винницком областном совете, которую контролирует партия экс-премьера "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ). Об этом пишет местное издание "Політична арена Вінниччини"., сообщает УНН.
Детали
Право единолично утверждать бюджет в условиях военного положения главам ОВА предоставляет постановление Кабмина № 252 от 11 марта 2022 г. Воспользоваться им глава ОВА может в зависимости от ситуации в регионе, близости к зоне боевых действий, возможности конструктивного диалога с депутатским корпусом по бюджетным вопросам.
"Итак, имеется в виду, что если ОВА и областной совет работают в тесной коммуникации и взаимодействуют в большинстве вопросов, то возможность совместной работы над бюджетом не исключена. Тем более, в тыловой Винницкой области", - отмечает "Політична арена Вінниччини".
При этом констатирует, что Винницкий областной совет, который контролируют депутаты от Гройсмана не настроены на конструктивное сотрудничество. В частности, речь идет о скандале с единоличным и без обсуждения увольнением и назначением председателем областного совета Вячеславом Соколовым, который тоже представляет УСГ главных врачей некоторых медицинских учреждений. Некрасивую историю с пьяными ралли во время комендантского часа одного депутата, на которую руководство облсовета не отреагировало никак. Постоянную и навязчивую рекламу непонятной структуры - "Межрегионального гуманитарного штаба" (МГШ), которую осуществляет председатель областного совета и его пресс-служба.
"Где, в конце концов, гарантии того, что депутаты областного совета, получив возможность влиять на бюджетные процессы, не поступят так же, как их коллеги из Винницкого городского совета, которые тратят средства налогоплательщиков на рекламу того самого МГШ и связанных с ним политиков? Такой гарантии нет. Как нет и реакции руководства областного совета на предыдущие скандалы. А, следовательно, выбирая между вариантами - посоветоваться с депутатами областного совета или нет, руководитель ОВА Сергей Борзов вполне сознательно и в рамках законодательства выбрал вариант - "Нет", - заключает "Політична арена Вінниччини".
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Большинство Гройсмана в Винницком облсовете лишили права влиять на бюджет: СМИ объяснили причину
Сергей Борзов, председатель Винницкой областной военной администрации, подписал бюджет на 2024 год без утверждения советом, ссылаясь на неконструктивную позицию большинства под влиянием партии Гройсмана.
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