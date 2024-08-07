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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большинство электроэнергии производится на АЭС: министр поблагодарил украинских атомщиков за самоотверженный труд

Большинство электроэнергии производится на АЭС: министр поблагодарил украинских атомщиков за самоотверженный труд

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 15:07  •  163 просмотра

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что атомные электростанции производят до 60% электроэнергии в Украине. Он поблагодарил работников Энергоатома за профессионализм и самоотверженный труд в сложные для страны времена.

Энергосистема Украины держится на атомной энергетике, даже при оккупированной Запорожской атомной станции. Об этом отметил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочего визита на Хмельницкую АЭС.

Пишет УНН с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Во время своего рабочего визита на Хмельницкую АЭС, чиновник поблагодарил атомщиков за профессионализм и самоотверженный труд.

 "Украина должна гордиться людьми, своими высококвалифицированными работниками Энергоатома, которые уже не раз доказывали, доказывают и будут доказывать в будущем, что они готовы самоотверженно работать для того, чтобы удержать систему в сложные для страны времена, для того, чтобы дать людям свет, для того, чтобы обеспечить энергобезопасность вообще всего государства", - подытожил Герман Галущенко.

Хоч спека і повернеться, але вже не буде такою страшною для енергетики – Міненерго6 августа 2024, 13:31 • 18234 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
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