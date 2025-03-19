Больше всего боев на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16035 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29352 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65075 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214218 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122828 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392053 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310938 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213797 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244258 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255127 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132183 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392053 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254444 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310938 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14422 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45696 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72147 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57232 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Больше всего боев на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

Киев • УНН

 • 12129 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком и в курской области.

Больше всего боев на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

Больше всего из 140 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком направлении и в курской области, сообщили в утренней сводке 19 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 18 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в частности 88 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Сиверском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверово, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых – из РСЗО", - сказано в сводке.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков19.03.25, 07:37 • 14875 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91