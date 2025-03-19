Больше всего боев на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

Больше всего из 140 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком направлении и в курской области, сообщили в утренней сводке 19 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 18 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в частности 88 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Сиверском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверово, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых – из РСЗО", - сказано в сводке.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и уничтожено 12 танков