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Найбільше боїв на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та в курській області.

Найбільше боїв на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Найбільше зі 140 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому напрямку та в курській області, повідомили у ранковому зведенні 19 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 18 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки загарбників.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ", - сказано у зведенні.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та знищено 12 танків19.03.25, 07:37 • 14881 перегляд

Юлія Шрамко

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