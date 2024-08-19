Большая часть работы по подготовке к отопительному сезону на Николаевщине выполнена - Ким

На Николаевщине активно готовятся к новому отопительному сезону, начав подготовки сразу же после завершения предыдущего. В регионе также ведется расширение установки солнечных батарей, чтобы обеспечить энергонезависимость ключевых инфраструктурных объектов, таких как больницы и школы.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает УНН.

Учитывая ситуацию и по опыту, мы готовимся к отопительному сезону сразу, как закончился предыдущий сезон. Поэтому большая часть уже подготовлена - говорит Ким.

Относительно оперативной ситуации Ким говорит, что за прошедшую неделю на Николаевщине сбили 20 шахидов. Несколько домов пострадало и ранило 3 полицейских.

Николаевщина один из тех регионов, который производит гораздо больше электроэнергии, чем потребляет. Что касается установления дополнительной генерации, дополнительных солнечных батарей для того, чтобы мы могли быть энергонезависимыми. И это первоочередная критическая инфраструктура больницы и школы для того, чтобы отключение света не влияло на жизнедеятельность наших людей. Сейчас эта процедура идет по бюджету около 4 миллионов евро по фонду. Мы прорабатываем сейчас сеть, где мы сейчас это будем делать - говорит он.

Ким отмечает, что бизнес также активно приобщается к энергонезависимости.

Напомним,

Из-за роста потребления электроэнергии вследствие жаркой погоды сегодня, 19 августа, будут действовать графики отключений с 17:00 до 21:00. Прогнозируется импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. В результате боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 498 населенных пунктов.