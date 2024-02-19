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Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв

Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:35  •  7336 просмотра

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Сильные дожди в Боливии вызвали наводнения, которые за последние несколько месяцев унесли жизни 33 человек и заставили сотни людей покинуть свои дома.

Сотни городов и сел в Боливии в состоянии повышенной опасности из-за проливных дождей. По официальным данным, 33 человека погибли из-за дождей, которые вызвали оползни и выход рек из берегов. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Заместитель министра гражданской обороны Боливии Хуан Карлос Кальвимонтес заявил, что из 340 муниципалитетов Боливии 10 были приведены в состояние наивысшей готовности, а еще 279 - в состояние оранжевой готовности, что является вторым самым высоким уровнем.

Чиновники также сообщили, что гуманитарная помощь была отправлена в Ачокаллу в провинции Ла-Пас, где 35-летняя женщина и двое ее детей были похоронены под оползнем, который накрыл их дом. Более 20 человек получили ранения.

Также в провинции Ла-Пас власти постоянно следят за уровнем воды в дамбе Инкачака. Правительственные эксперты вместе с мэром города Ла-Пас, который расположен ниже по течению от дамбы, осмотрели ее в воскресенье.

Мэр Иван Ариас заявил, что хотя уровень воды в водохранилище достиг 100%, вода пока хорошо стекает, и он не предусматривает серьезных последствий ниже по течению.

Еще три водохранилища - Хампатури-Альто, Пампаларама и Альпакита - также заполнены до максимального уровня.

Сильные дожди обрушились на Боливию после длительной засухи и одной из самых жарких зим, которые пережила страна. Еще в октябре сотни людей собрались у водохранилища Инкачака, которое сейчас почти переполнено, чтобы помолиться о дожде.

В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео19 декабря 2023, 12:38 • 21124 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Болівія потерпає від повеней, лише за кілька місяців вже десятки жертв
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