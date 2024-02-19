Болівія потерпає від повеней, лише за кілька місяців вже десятки жертв
Київ • УНН
Сильні дощі в Болівії спричинили повені, які за останні кілька місяців забрали життя 33 людей і змусили сотні людей покинути свої домівки.
Сотні міст і сіл у Болівії у стані підвищеної небезпеки через проливні дощі. За офіційними даними, 33 людини загинули через дощі, які спричинили зсуви ґрунту та вихід річок з берегів. Це у вісім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Заступник міністра цивільної оборони Болівії Хуан Карлос Кальвімонтес заявив, що з 340 муніципалітетів Болівії 10 були приведені в стан найвищої готовності, а ще 279 - в стан помаранчевої готовності, що є другим найвищим рівнем.
Чиновники також повідомили, що гуманітарна допомога була відправлена до Ачокалли в провінції Ла-Пас, де 35-річна жінка і двоє її дітей були поховані під зсувом, який накрив їхній будинок. Понад 20 людей отримали поранення.
Також у провінції Ла-Пас влада постійно стежить за рівнем води в дамбі Інкачака. Урядові експерти разом з мером міста Ла-Пас, яке розташоване нижче за течією від дамби, оглянули її в неділю.
Мер Іван Аріас заявив, що хоча рівень води у водосховищі досяг 100%, вода наразі добре стікає, і він не передбачає серйозних наслідків нижче за течією.
Ще три водосховища - Хампатурі-Альто, Пампаларама і Альпакіта - також заповнені до максимального рівня.
Сильні дощі обрушилися на Болівію після тривалої посухи і однієї з найспекотніших зим, які пережила країна. Ще в жовтні сотні людей зібралися біля водосховища Інкачака, яке зараз майже переповнене, щоб помолитися про дощ.
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