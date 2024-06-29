Боливийского генерала Хуана Хосе Суньигу направили под домашний арест на шесть месяцев за его причастность к попытке государственного переворота. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Государственный прокурор Боливии Сесар Силес заявил, что боливийский генерал Хуан Хосе Суньигу был направлен под домашний арест на шесть месяцев за его причастность к попытке государственного переворота, заявил государственный прокурор Боливии Сесар Силес. Он обвиняется в терроризме и вооруженном восстании, что грозит ему до десяти лет заключения.

По словам самого Суньиги, он действовал по инструкциям президента Луиса Арсе, который отвергает любую причастность к указанным событиям.

Этот арест стал следствием операции, в ходе которой также был задержан 21 военный по подозрению в причастности к указанной попытке переворота, которая состоялась в начале недели.

Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв