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Болівійського генерала направили під домашній арешт за спробу державного перевороту

Київ • УНН

 • 36558 перегляди

Болівійський генерал Хуан Хосе Суніга був відправлений під домашній арешт на шість місяців за його ймовірну причетність до спроби державного перевороту, йому висунуті звинувачення в тероризмі і збройному заколоті, що може призвести до десяти років ув'язнення.

Болівійського генерала направили під домашній арешт за спробу державного перевороту

Болівійського генерала Хуана Хосе Суньїгу направили під домашній арешт на шість місяців за його причетність до спроби державного перевороту. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Державний прокурор Болівії Сесар Сілес заявив, що болівійський генерал Хуан Хосе Суньїгу був направлений під домашній арешт на шість місяців за його причетність до спроби державного перевороту, заявив державний прокурор Болівії, Сесар Сілес. Він обвинувачується у тероризмі та збройному повстанні, що загрожує йому до десяти років ув'язнення.

За словами самого Суньїги, він діяв за інструкціями президента Луїса Арсе, який відкидає будь-яку причетність до зазначених подій.

Цей арешт став наслідком операції, в ході якої також було затримано 21 військового за підозрою у причетності до зазначеної спроби перевороту, яка відбулася на початку тижня.

Болівія потерпає від повеней, лише за кілька місяців вже десятки жертв19.02.24, 17:35 • 22062 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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