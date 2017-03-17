Болгария вызвала своего посла в Турции для консультаций

"16 марта 2017 года посол Республики Болгария в Турецкой Республике, Надежда Нейнски, была вызвана для консультации в Министерстве иностранных дел", - сказано в сообщении.

Отметим, по данным СМИ, Министерство иностранных Болгарии вызвало посла Турции 7 марта для того, чтобы заявить протест против "вмешательства во внутренние дела Болгарии" накануне выборов в парламент, намеченных на 26 марта.

Напомним, на фоне дипломатического кризиса Турция решила приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами .