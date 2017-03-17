Болгарія викликала свого посла в Туреччині для консультацій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Болгарія викликала для консультацій свого посла в Туреччині. Про це повідомляє прес-служба МЗС Болгарії, передає УНН.
“16 березня 2017 року посол Республіки Болгарія в Турецькій Республіці, пані Надія Нейнські, була викликана для консультації у Міністерстві закордонних справ”, — сказано у повідомленні.
Зазначимо, за даними ЗМІ, Міністерство закордонних Болгарії викликало посла Туреччини 7 березня для того, щоб заявити протест проти “втручання у внутрішні справи Болгарії” напередодні виборів до парламенту , запланованих на 26 березня.
Нагадаємо, на тлі дипломатичної кризи Туреччина вирішила призупинити контакти на високому рівні з Нідерландами.