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Болгарія викликала свого посла в Туреччині для консультацій

Болгарія викликала свого посла в Туреччині для консультацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Болгарія викликала для консультацій свого посла в Туреччині. Про це повідомляє прес-служба МЗС Болгарії, передає УНН.

“16 березня 2017 року посол Республіки Болгарія в Турецькій Республіці, пані Надія Нейнські, була викликана для консультації у Міністерстві закордонних справ”, — сказано у повідомленні.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Міністерство закордонних Болгарії викликало посла Туреччини 7 березня для того, щоб заявити протест проти “втручання у внутрішні справи Болгарії” напередодні виборів до парламенту , запланованих на 26 березня.

Нагадаємо, на тлі дипломатичної кризи Туреччина вирішила призупинити контакти на високому рівні з Нідерландами.

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