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Болгария вступит в Еврозону

Киев • УНН

 • 14280 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Болгария станет 20 членом еврозоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Болгария вступит в Еврозону

"Болгария станет следующим членом Еврозоны, не сомневаюсь в этом", - сообщил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьера Московиси.

Он также отметил, что несмотря на перспективы вступления страны в Еврозону, Болгария не должна спешить. Правительство страны должно действовать очень внимательно и методично, так как этот переход не будет легким.

"Как самая бедная страна ЕС, Болгария должна улучшить свою экономику, увеличить ВВП и продолжать сдерживать инфляцию и проводить осторожную фиксальную политику", - добавил еврокомиссар.

Как сообщал УНН, средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году составил 83,3%.

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