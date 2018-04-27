Болгария вступит в Еврозону

"Болгария станет следующим членом Еврозоны, не сомневаюсь в этом", - сообщил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьера Московиси.



Он также отметил, что несмотря на перспективы вступления страны в Еврозону, Болгария не должна спешить. Правительство страны должно действовать очень внимательно и методично, так как этот переход не будет легким.



"Как самая бедная страна ЕС, Болгария должна улучшить свою экономику, увеличить ВВП и продолжать сдерживать инфляцию и проводить осторожную фиксальную политику", - добавил еврокомиссар.



Как сообщал УНН, средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году составил 83,3%.