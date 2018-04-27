Болгарія вступить до Єврозони

"Болгарія стане наступним членом Єврозони, не сумніваюся в цьому" - повідомив єврокомісар з економіки і фінансових справ П'єра Московісі.



Він також відмітив, що недивлячись на перспективи вступу країни до Єврозони, Болгарія не має поспішати. Уряд країни має діяти дуже уважно і методично, бо цей перехід не буде легким.



"Як найбідніша країна ЄС, Болгарія має покращити свою економіку, збільшити ВВП та продовжувати стримувати інфляцію і проводити обережну фіксальну політику", - додав єврокомісар.



Як повідомляв УНН, середній державний борг серед країн Європейського союзу наприкінці 2017 року становив 81,6% ВВП, у той час коли минулого року склав 83,3%.