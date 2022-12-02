Болгария не будет передавать танки Украине: вместо этого отправит боеприпасы и стрелковое оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Болгария не будет передавать танки Украине в рамках военной помощи. Вместо этого, в пакет вошли стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, передает УНН.
Детали
Слова чиновника цитирует издание BGNES. Как отмечается, на основе решения парламента, которое было принято, Болгария предоставит помощь Украине.
По его словам, речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах. Стоянов отметил, что Болгария не может на данный момент поставить танки.
Та помощь, которую предоставит государство – не повлияет на боеспособность болгарской армии.
Дополнение
6 ноября Украина передала министерству обороны Болгарии список оружия, которое могли бы предоставить украинским военным.
В списке есть средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские установки, снаряды, минометы и гаубицы.