Болгария не будет передавать танки Украине: вместо этого отправит боеприпасы и стрелковое оружие

Детали

Слова чиновника цитирует издание BGNES. Как отмечается, на основе решения парламента, которое было принято, Болгария предоставит помощь Украине.

По его словам, речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах. Стоянов отметил, что Болгария не может на данный момент поставить танки.

Та помощь, которую предоставит государство – не повлияет на боеспособность болгарской армии.

Дополнение

6 ноября Украина передала министерству обороны Болгарии список оружия, которое могли бы предоставить украинским военным.

В списке есть средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские установки, снаряды, минометы и гаубицы.