Болгарія не передаватиме танки Україні: натомість відправить боєприпаси та стрілецьку зброю

Деталі

Слова чиновника цитує видання BGNES. Як зазначається, на основі рішення парламенту, яке було ухвалено, Болгарія надасть допомогу Україні.

За його словами, йдеться не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов зазначив, що Болгарія не може зараз поставити танки.

Та допомога, яку надасть держава – не вплине на боєздатність болгарської армії.

Доповнення

6 листопада Україна передала міністерству оборони Болгарії список зброї, яку могли б надати українським військовим.

У списку є засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки, снаряди, міномети та гаубиці.