Болгарія не передаватиме танки Україні: натомість відправить боєприпаси та стрілецьку зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Болгарія не передаватиме танки Україні в рамках військової допомоги. Натомість, у пакет увійшли стрілецька зброя та боєприпаси. Про це заявив виконувач обов'язків міністра економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, передає УНН.
Деталі
Слова чиновника цитує видання BGNES. Як зазначається, на основі рішення парламенту, яке було ухвалено, Болгарія надасть допомогу Україні.
За його словами, йдеться не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов зазначив, що Болгарія не може зараз поставити танки.
Та допомога, яку надасть держава – не вплине на боєздатність болгарської армії.
Доповнення
6 листопада Україна передала міністерству оборони Болгарії список зброї, яку могли б надати українським військовим.
У списку є засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки, снаряди, міномети та гаубиці.