Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отбили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробаллистическую ракету Х-47М "Кинжал".

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника", - говорится в сводке Генштаба.