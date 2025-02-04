Более половины боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

110 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском направлении, также активным враг был на Купянском и Торецком направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 4 февраля и показали карту боевых действий за 3 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросил 139 КАБ, применил 2241 дрон-камикадзе. Кроме этого, осуществил более шести тысяч обстрелов, из них 138 - из РСЗО.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийские системы, а также две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям:

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

На Сверском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка. В некоторых случаях поддерживал свои действия ударами авиации.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоалександровка, Дачное и Покровск. Противник активно задействовал на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении захватчики осуществили два наступательных действия в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, восемь раз штурмовали позиции наших подразделений. На направлении работала авиация противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 60 авиационных ударов, с применением 91 управляемой бомбы, а также совершил 441 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери террористов за сутки: Защитники уничтожили 1270 захватчиков - Генштаб