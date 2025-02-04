Понад половина боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

110 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, також активним ворог був на Куп'янському та Торецькому напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 4 лютого і показали карту бойових дій за 3 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинув 139 КАБ, застосував 2241 дрон-камікадзе. Окрім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 138 - із РСЗВ.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками:

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. В деяких випадках підтримував свої дії ударами авіації.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ. Противник активно задіював на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, вісім разів штурмували позиції наших підрозділів. На напрямку працювала авіація противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 60 авіаційних ударів, із застосуванням 91 керованої бомби, а також здійснив 441 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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