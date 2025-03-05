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Более двух лет находился в розыске: Германия выдала Украине экс-налоговика из Полтавщины

Киев • УНН

 • 22168 просмотра

Немецкие правоохранители передали ГБР бывшего заместителя начальника ГНС Полтавской области. Чиновник помог предприятию уклониться от уплаты 1,3 млн грн налогов через заниженную проверку.

Более двух лет находился в розыске: Германия выдала Украине экс-налоговика из Полтавщины

Немецкие правоохранители 3 марта передали сотрудникам Государственного бюро расследований бывшего заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области, который находился в розыске. Передача проходила на международном пункте пропуска "Краковец" в Львовской области, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, должностное лицо вместе с сообщниками помогло одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 млн гривен налогов. Для этого он инициировал внеплановую проверку предпринимателя, по результатам которой был составлен акт с заниженной суммой налогов. Служащие отправили уведомление с заниженным налогом на добавленную стоимость и, соответственно, более низкими штрафами, что позволило предприятию избежать уплаты значительной суммы налогов.

После этого подозреваемый выехал из Украины и находился на территории Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса генерального прокурора органы ФРГ приняли решение об экстрадиции.

В ОГП уточнили, что эксзаместитель руководителя управления налоговой службы более 2 лет находился в розыске.

Напоминаем

В течение 2024 года Государственное бюро расследований расследовало 287 уголовных производств, связанных с незаконным переправлением за границу военнообязанных мужчин. В рамках уголовных дел было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, а в суд передали 61 обвинительный акт.

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